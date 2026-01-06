Liam Rosenior tem acordo verbal para assinar com o Chelsea. A garantia foi deixada pelo treinador inglês, de 41 anos, ainda vinculado aos franceses do Estrasburgo.

«Não posso recusar esta oportunidade. Ainda não assinei. Está tudo acertado e, provavelmente, vai ser finalizado nas próximas horas», disse Rosenior à BBC, na manhã desta terça-feira.

Outrora defesa de Fulham, Reading, Hull City e Brighton, Liam Rosenior vai suceder a Enzo Maresca, demitido do cargo no primeiro dia de 2026. O Chelsea ocupa o quinto lugar do campeonato, compete nas taças domésticas e está no 13.º lugar da Champions.

Importa recordar que os “Blues” e o Estrasburgo integram o mesmo grupo económico – a BlueCo – liderado pelo norte-americano Todd Boehly.

Para esta nova aventura, Rosenior vai ser acompanhado pelo adjunto Kalifa Cissé e pelos analistas Justin Walker e Ben Warner, deixando o Estrasburgo no sétimo lugar do campeonato francês, prova para a qual não vence desde o princípio de novembro. Em todo o caso, este emblema está nos “oitavos” da Liga Conferência.

Depois de liderar o Estrasburgo à Europa, Liam Rosenior abraça o Chelsea, no domingo liderado por Calum McFarlane para o empate na visita ao Manchester City (1-1). Os “Blues” voltam a jogar nesta quarta-feira, às 19h30, no reduto do Fulham de Marco Silva.