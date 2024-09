O Chelsea venceu este sábado no terreno do Bournemouth, por 1-0, graças a um golo de Nkunku aos 86 minutos.

Um golo que começou em Sancho, que fez a assistência para o internacional francês fazer o resultado final. A festa do Chelsea foi tão grande que, no meio da euforia, Renato Veiga saltou para o meio dos adeptos e por isso viu o cartão amarelo.

Renato Veiga que, de resto, foi titular, tal como Pedro Neto (este último saiu ao intervalo para dar lugar a Jadon Sancho), enquanto João Félix entrou apenas aos 60 minutos.

Do outro lugar, o ex-portista Evanílson também foi titular, arrancou um penálti ao ser carregado pelo guarda-redes do Chelsea, mas falhou da marca de onze metros (o mesmo Robert Sanchez corrigiu o erro e defendeu o remate do brasileiro).

Evanílson haveria de sair perto dos 70 minutos, observando do banco o golo do Chelsea, que foi um castigo demasiado pesado para o Bournemouth: a equipa da casa teve sempre mais e melhores ocasiões de golo, mas acabou por não conseguir marcar.

Justin Kluivert, por duas vezes, mais Evanílson, Tavernier, Enes Unal, Ryan Christie e Semenyo ficaram perto do golo para o Bournemouth, enquanto o Chelsea, antes do golo, só ameaçou duas vezes, ambas por Nicolas Jackson.

Com este triunfo, de resto, o Chelsea somou a segunda vitória em quatro jogos, subindo o sétimo lugar, com sete pontos. Já o Bournemouth está ligeiramente atrás, com cinco pontos.