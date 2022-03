Diretor técnico do Chelsea, Petr Cech admitiu este sábado que há alguma incerteza quanto às possibilidades de os blues conseguirem terminar a época, depois das sanções aplicadas pelo governo britânico ao dono Roman Abramovich e que afetam diretamente o clube.

«É preciso admitir que estamos a viver um dia de cada vez, porque nada está nas nossas mãos», afirmou o antigo guarda-redes, em declarações à Sky Sports antes do jogo frente ao Newcastle.

«Continuam a decorrer conversações para que o clube encontre uma forma de poder terminar a temporada. As coisas estão tão loucas que tudo pode mudar da noite para o dia», acrescentou.

Refira-se que Roman Abramovich, oligarca russo que é dono do Chelsea desde 2003, foi sancionado pelo governo britânico devido à sua ligação ao regime do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e na sequência da invasão do exército russo à Ucrânia.

O emblema londrino não pode contratar, vender ou renovar com jogadores, vender bilhetes ou merchandising e tem já a sua conta bancária suspensa.