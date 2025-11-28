Claire Walsh, antiga funcionária do Chelsea, admitiu ter defraudado o clube em mais de 200 mil libras (cerca de 235 mil euros). Trabalhou como assistente do gerente financeiro do clube entre 8 de junho de 2019 e 23 de outubro de 2023.

Acusada de ter beneficiado da posição que ocupava de forma «desonesta», Claire, de 39 anos, assumiu-se como culpada. Dada a situação, o magistrado Kieran O'Donnell afirmou que o processo terá de ser passado para outro tribunal com os «poderes adequados».

«Confessou-se culpada do crime e isso excede os nossos poderes em termos de sentença. Terá de ser enviada a um tribunal da coroa para sentença, onde eles têm os poderes adequados», referiu,

Walsh, que foi libertada sob fiança incondicional, será sentenciada no Tribunal da Coroa de Isleworth. A data do julgamento será determinada posteriormente.



