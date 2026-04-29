Mykhailo Mudryk recorreu ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra a suspensão de quatro anos imposta pela Federação Inglesa (FA). O jogador está afastado há quase um ano e meio, depois da suspensão provisória em dezembro de 2024, face ao uso de substâncias que aumentam a capacidade respiratória e a resistência, enquanto representava a Ucrânia em 2024.

Em junho, o avançado de 25 anos foi formalmente acusado e punido com pena máxima de quatro anos de suspensão. A FA nunca divulgou os detalhes do caso.

Ainda assim, Mudryk recorreu ao TAD em fevereiro e os seus advogados afirmaram que o avançado até retomar a competição na próxima temporada.

Contratado pelo Chelsea em janeiro de 2023, custou 100 milhões de euros – pela transferência e bónus – e leva 73 jogos, dez golos e oito assistências.