O Chelsea pediu esclarecimentos ao governo inglês quanto às restrições da venda de bilhetes para os próximos jogos das equipas do clube na sequência das sanções impostas a Roman Abramovich.

Segundo adianta o clube de Stamford Bridge, a direção tem mantido reuniões diárias com vários departamentos do Governo e adianta que a tanto a federação inglesa como a liga também estão a preocupadas com a integridade das competições caso o Chelsea não possa contar com o apoio dos seus adeptos.

«Estamos cientes do elevado nível de frustração dos adeptos estão a ter em relação a este assunto e estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para o resolvermos da forma mais rápida possível», escreveu o clube num curto comunicado.

O Chelsea garantiu, entretanto, que os adeptos que já tenham bilhetes adquiridos para os jogos com o Lille, Middlesbrough, Brentford e Southampton podem assistir aos jogos.