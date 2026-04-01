O Chelsea anunciou nesta quarta-feira o prejuízo de 262 milhões de libras (cerca de 300 milhões de euros), antes de impostos, na última temporada, o maior da história no campeonato inglês. Ainda assim, os “Blues” garantem não arriscar punição da Premier League, que permite prejuízos até 105 milhões de libras (cerca de 120 milhões de euros) em três anos.

O resultado negativo levou o Chelsea a ultrapassar o prejuízo de 197,5 milhões de libras (226 milhões de euros) registado pelo Manchester City em 2011, antes do investimento do Abu Dhabi United Group e de as atuais regulamentações financeiras entrarem em vigor.

Também nesta quarta-feira, o emblema de Londres anunciou uma receita total de 409 milhões de libras (469 milhões de euros), o segundo mais alto da sua história, devido, em parte, à conquista da Liga Conferência e do Mundial de Clubes.

No total, os clubes da Premier League gastaram 460 milhões de libras (527 milhões de euros) em comissões de agentes entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026, segundo dados da Federação Inglesa de Futebol (FA). O Chelsea lidera, novamente, esta tabela com 65 milhões de libras (74,5 milhões de euros), seguido por Aston Villa, Manchester City, Liverpool, Arsenal e Manchester United.

Os clubes dos restantes escalões do futebol inglês gastaram, em conjunto, um total de 87 milhões de libras (99,8 milhões de euros).

Numa época conturbada, o Chelsea ocupa o sexto lugar da Premier League e ainda compete nos “quartos” da Taça.