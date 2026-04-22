A equipa feminina do Chelsea vai disputar todos os jogos em Stamford Bridge. Até ao momento, as “Blues” usavam o Kingsmeadow, estádio na zona oeste de Londres, para o campeonato, recorrendo ao estádio principal na Champions.

«Ao estabelecer uma casa permanente em Stamford Bridge, o CFCW (Chelsea FC Women) está a investir num legado. Jogar em Stamford Bridge aumentará a visibilidade, proporcionará consistência e inspirará a próxima geração», escreveu o clube.

Assim, a equipa feminina do Chelsea junta-se ao lote cuja equipa feminina joga no estádio principal: Aston Villa, Everton, Leicester e Arsenal.

