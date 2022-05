Concluída a venda de Roman Abramovich do Chelsea a um consórcio liderado por Todd Boehly, os blues tentam agora o regresso à normalidade depois de um final de época em que pôde jogar… e pouco mais.

Esta tarde, o emblema londrino anunciou que vai voltar a abrir as portas de Stamford Bridge para atividades comerciais já na quarta-feira.

Ou seja, o clube pode voltar a organizar visitas guiadas ao estádio e ao museu, abrir a loja, e receber pessoas no hotel e no restaurante adjacentes ao recinto desportivo. Além disso, também já é possível novamente comprar produtos na loja online.

Recorde-se que o antigo dono do Chelsea, o russo Roman Abramovich, foi sancionado pelo governo do Reino Unido devido à ligação com o regime russo, aquando da invasão à Ucrânia. Os blues acabaram também por sofrer consequências dessas sanções e ficaram proibidos de realizar qualquer atividade comercial.