Cole Palmer volta a ser baixa na equipa do Chelsea, desta vez por causa de um acidente em casa. Apesar de ter regressado recentemente aos treinos no relvado, após uma lesão na virilha, o jogador inglês ainda não se encontra disponível, agora por uma lesão no dedo pé.

Na antevisão da visita ao Burnley, em jogo relativo à 12.ª jornada do campeonato inglês, Enzo Maresca, treinador do clube londrino, confirmou que o jogador enfrenta um novo período de paragem e que, certamente, será ausência nos próximos três encontros da equipa.

«Ele provavelmente não estará disponível para amanhã, com certeza, nem para o jogo contra o Barcelona, ​​nem contra o Arsenal. Infelizmente, ele sofreu um acidente em casa, onde bateu o dedo do pé. Não é nada grave, mas não estará de volta na próxima semana», explicou o técnico.

«Acordo várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, bato a cabeça, a perna e tudo mais. Isso pode acontecer».

Enzo Maresca assegurou que o extremo estava muito perto de regressar, mas que este incidente atrasa o retorno do jogador por pelo menos mais duas semanas.

«Ele estava quase volta da lesão na virilha, o que é uma ótima notícia, mas agora tem este pequeno problema», afirmou.

«Não sabemos [sobre o tempo de recuperação]. É uma fratura. A única coisa que sabemos é que não estará disponível para esta e para a próxima semana», concluiu.