O Chelsea garantiu a contratação de Dastan Satpayev, jovem prodígio de 16 anos, que joga no Kairat Almaty, do Cazaquistão. Pelo avançado, o clube londrino pagou quatro milhões de euros, o que é um recorde no futebol cazaque.

A notícia foi confirmada pelo próprio Kairat Almaty, o qual adiantou que Dastan Satpayev apenas viajará para Londres no verão de 2026, depois de cumprir 18 anos: até lá continua na formação de Almaty, como tem feito desde que chegou ao clube com 8 anos.

O jovem avançado transfere-se desta forma para um dos grandes europeus, com apenas cinco jogos (e um golo) realizados na formação principal do Kairat Almaty. Isto apesar de se ter estreado na primeira equipa com apenas 15 anos.