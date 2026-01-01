OFICIAL: Enzo Maresca já não é o treinador do Chelsea
Técnico italiano não resistiu aos maus resultados no arranque da temporada
Enzo Maresca já não é o treinador do Chelsea.
O clube londrino oficializou esta quinta-feira a saída do técnico italiano de 45 anos.
Maresca, antigo adjunto de Pep Guardiola, venceu a Liga Conferência e o Mundial de Clubes na temporada passada, ainda assim não resistiu aos maus resultados do arranque da presente temporada.
«As conquistas [do Mundial de Clubes e Liga Conferência] permanecem como parte importante da história recente do clube e agradecemos as suas contribuições. Com objetivos importantes ainda em disputa em quatro competições, incluindo a classificação para a Liga dos Campeões, Enzo e o clube acreditam que uma mudança oferece à equipa a melhor chance de retomar o rumo certo na temporada», divulgou o clube inglês em comunicado.
O Chelsea é atualmente o quinto classificado da Premier League, com 30 pontos, os mesmos do que o Manchester United, comandado por Ruben Amorim.
Club statement: Enzo Maresca.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 1, 2026