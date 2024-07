Filipe Coelho é o novo treinador da equipa de sub-21 do Chelsea.

A notícia foi oficializada no site oficial dos «blues», que garantiram assim a contratação do técnico de 39 anos. Na última época, Filipe Coelho levou os sub-23 do Estoril até à conquista da Liga Revelação.

Com início de carreira no Atlético Povoense, o treinador mud ou-se para o Benfica na temporada 2007/08. Desde então passou por grande parte dos escalões de formação dos encarnados e parte agora para a primeira aventura no estrangeiro.