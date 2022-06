Petr Cech está de saída do Chelsea, anunciou esta segunda-feira o clube londrino.

Até agora consultor técnico e de desempenho dos blues, o antigo guarda-redes abandonará o cargo no próximo dia 30 de junho.

«Foi um enorme privilégio desempenhar este papel no Chelsea nos últimos três anos. Com o clube sob uma nova direção, sinto que agora é o momento certo para me afastar. Estou satisfeito que o clube esteja agora numa excelente posição com os novos proprietários e estou confiante no sucesso futuro, tanto dentro como fora do campo», disse Cech.

Esta, refira-se, foi a segunda passagem do antigo internacional checo pelo Chelsea: já tinha sido jogador da equipa inglesa, onde esteve grande parte da carreira.