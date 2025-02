O Wolverhampton, de Vítor Pereira, garantiu dois reforços em cima do fecho de mercado: Marshall Munetsi assinou por três anos e meio, mais uma época de opção, enquanto Nasser Djiga se comprometeu por cinco anos e meio, também com mais uma temporada de opção.

O primeiro é um médio centro, de 28 anos, internacional pelo Zimbabwe e que chega do Stade Reims. De acordo com a imprensa, custou ao Wolverhampton 18 milhões de euros.

Já Nasse Djiga é um central de 22 anos, internacional pelo Burkina Faso, que de acordo com a imprensa custou 12 milhões de euros. Chega do Estrela Vermelha, de Belgrado, e, antes disso, foi campeão suíço com a camisola do Basileia.

Concluding our January transfer window with the signing of Marshall Munetsi 🗞️ — Wolves (@Wolves) February 4, 2025