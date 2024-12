A entrada dos jogadores em campo é, muitas vezes, um momento de sonho para atletas da formação dos clubes da casa. A propósito do Chelsea-Brentford (2-1), disputado no último domingo, a escolha do jovem a acompanhar Cole Palmer foi, no mínimo, desproporcional.

O avançado inglês mede 1.85 metros, mas esta «mascote» é ainda maior, o que levou alguns adeptos a questionarem a dieta do atleta da formação dos «Blues».

Ora veja.