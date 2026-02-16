Chelsea
Há 1h e 13min
VÍDEO: jogadores do Chelsea ignoram crianças e adeptos recordam Mourinho
Episódio à chegada ao estádio do Hull City provoca inúmeras críticas
Episódio à chegada ao estádio do Hull City provoca inúmeras críticas
Da vitória do Chelsea sobre o Hull City na Taça de Inglaterra – com hat-trick de Pedro Neto – sobram críticas à postura dos “Blues” no pré-jogo. À chegada ao estádio do Hull City, os jogadores do Chelsea ignoraram a presença de jovens adeptos, o que valeu inúmeras críticas nas redes sociais e na imprensa. Pelo meio, um adepto até recordou um episódio de José Mourinho.
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS