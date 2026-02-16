Da vitória do Chelsea sobre o Hull City na Taça de Inglaterra – com hat-trick de Pedro Neto – sobram críticas à postura dos “Blues” no pré-jogo. À chegada ao estádio do Hull City, os jogadores do Chelsea ignoraram a presença de jovens adeptos, o que valeu inúmeras críticas nas redes sociais e na imprensa. Pelo meio, um adepto até recordou um episódio de José Mourinho.

RELACIONADOS
Adeptos do Hull detidos durante o jogo com o Chelsea por cânticos homofóbicos
VÍDEO: hat-trick e golo olímpico de Pedro Neto embalam Chelsea na Taça