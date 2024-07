O Chelsea abriu um processo disciplinar a Enzo Fernández, depois de o médio argentino ter gravado, durante alguns momentos, os jogadores da seleção albiceleste a entoarem um cântico de teor racista sobre a França, após a conquista da Copa América.

Horas depois de o antigo médio do Benfica ter emitido um comunicado a retratar-se pelo sucedido, os blues tomaram uma posição oficial, isto depois de Wesley Fofana, defesa francês e colega de Enzo no clube inglês, o ter criticado publicamente.

«O Chelsea considera todas as formas de comportamento discriminatório completamente inaceitáveis. Temos orgulho em ser um clube diversificado e inclusivo onde pessoas de todas as culturas, comunidades e identidades se sentem bem-vindas», lê-se, na nota do Chelsea.

«Reconhecemos e apreciamos o pedido de desculpas público e vamos usar esta oportunidade para educar. O clube instaurou um processo disciplinar interno», acrescenta o comunicado.