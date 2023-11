O Chelsea já pagou dez milhões de euros por irregularidades financeiras – multa da UEFA –, mas arrisca ainda outro tipo de penas (incluindo perda de pontos), desta feita por parte da Premier League.

Segundo noticia o The Guardian, o emblema londrino continua a ser investigado devido a alegados pagamentos do antigo dono do clube, Roman Abramovich, através de empresas offshore. Essas transações para agentes e associados podem ascender a dezenas de milhões de euros e constituir uma clara violação às regras financeiras.

Segundo a publicação, tanto a Federação Inglesa como a Premier League estão a investigar estas possíveis violações.

As investigações começaram depois de as transações terem sido descobertas pelo Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo, do qual o Guardian faz parte, e que no processo conhecido como Cyprus Confidential analisou um total de 3,6 milhões de registos em offshores.

Segundo o jornal britânico, as transações suspeitas dizem respeito a transferências de jogadores como Hazard, Willian e Eto'o, e beneficiaram, entre outros, o agente de Eden Hazard, um sócio do treinador Antonio Conte e vários dirigentes do próprio Chelsea.

Abramovich, oligarca russo, deixou o Chelsea em maio de 2022, devido às sanções que foram impostas pelo governo britânico aos cidadãos russos, na sequência da guerra da Ucrânia.

A nova administração, com Todd Boehly na liderança, entrou nos blues nesse mesmo mês e denunciou eventuais irregularidades financeiras, que depois se vieram a comprovar e que foram sancionadas pela UEFA.

Sobre estes novos dados divulgados pelo The Guardian, um porta-voz do Chelsea lembrou que os mesmos se referem à anterior administração: «Essas alegações são anteriores à atual propriedade do clube. São baseadas em documentos que o clube não viu e não se referem a nenhuma pessoa que esteja atualmente no clube.»

Ora, ainda de acordo com o The Guardian, o Chelsea arrisca uma pesada multa e a perda de pontos no campeonato inglês.