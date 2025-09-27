Terça-feira o Benfica joga em Stamford Bridge, no regresso de José Mourinho ao estádio onde foi muito feliz.

Por isso, Henrique Mateus, jornalista da TVI, já está em Londres, onde sentiu o pulso aos adeptos do Chelsea e descobriu que o treinador português vai ser bem recebido. Pelo menos é o que garantem os apoiantes do clube.

Entretano, o preço dos bilhetes aumentou para o jogo com o Benfica. Logo que se soube que Mourinho ia treinar o Benfica, e por isso ia voltar a Stamford Bridge, a direção do clube aumentou o preço dos ingressos, o que muito irritou os adeptos. Os responsáveis justificaram a medida com a necessidade de gerar mais receitas.