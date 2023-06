O Chelsea confirmou esta sexta-feira que Tiemoué Bakayoko está de saída do clube a custo zero.

Contratado em 2017 ao Mónaco, o médio francês de 28 anos chegou a Stamford Bridge por uma verba significativa: segundo o Transfermarkt, 40 milhões de euros.

No entanto, apenas um ano depois foi emprestado ao Milan. Em 2019/20 regressou ao Mónaco e na época seguinte foi cedido ao Nápoles. Nas últimas duas temporadas, voltou a ser emprestado ao Milan, período no qual fez apenas 18 jogos.

Agora, e com apenas 43 jogos feitos, Bakayoko deixa o Chelsea a título definitivo, e como jogador livre.

The list of players retained for the 2023/24 season has been published, with Tiemoue Bakayoko’s departure from the club now confirmed.