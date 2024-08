Enzo Fernández retratou-se e os colegas de equipa aceitaram o pedido de desculpas do médio do Chelsea, mesmo os que foram mais vocais contra a atitude do internacional argentino.

Em causa, recorde-se, está um momento emitido em direto por Enzo nas redes sociais em que o futebolista e vários jogadores da seleção argentina entoavam um cântico racista contra a França, durante as celebrações após a final da Copa América.

Ora, o Chelsea tem vários franceses no plantel que não gostaram da situação, entre os quais Wesley Fofana, o primeiro a vir a público criticar a atitude do companheiro.

Na quarta-feira, no entanto, o defesa de 23 anos desculpou publicamente Enzo, numa conferência de imprensa no estágio dos blues nos Estados Unidos.

«O Enzo pediu desculpa, ele não queria magoar os adeptos franceses ou quem quer que seja. Ele não se apercebeu quando estava a cantar e eu acredito nele, porque o conheço. Ele não é racista. Jogamos juntos. Precisamos de estar unidos, somos mais fortes assim», disse, citado pela Sky Sports.

«Se eu estou de um lado e o Enzo está do outro, se lutamos todos os dias ou se não nos falamos, não vamos jogar bem. Está tudo bem», acrescentou.