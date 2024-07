O Chelsea apresentou esta segunda-feira o novo equipamento para a época de 2024/25, e as primeiras reações não estão a ser as melhores.

A camisola é azul, como habitual, mas conta com alguns efeitos mais claros. Os calções seguem o mesmo padrão, com as bordas num tom encarnado, tal como a parte de cima.

Nas redes sociais, muitos são os adeptos que criticaram esta opção do clube.

Veja na galeria acima associada o novo equipamento do Chelsea.