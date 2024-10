João Félix está convencido que a sua oportunidade acabará por chegar no Chelsea. O internacional português tem sido pouco utilizado esta temporada, mas garante que nunca deixou de trabalhar e perseguir os seus sonhos. Uma conferência de imprensa que tinha como objetivo antever a visita do Chelsea ao Panathinaikos, para a Liga Conferência, mas que visou, sobretudo, o estado emocional do jogador contratado ao Atlético Madrid.

O internacional português começou por contar como surgiu a oportunidade de regressar ao Chelsea. «Estava a fazer a pré-época no Atlético Madrid, ainda sem saber se ia ficar ou não, mas estava mais para sair do que para ficar. Um dia o meu empresário ligou-me, a dizer que o Chelsea tinha falado com ele e que o treinador me queria. Em três ou quatro dias o acordo ficou feito. Foi tão simples como isto», contou.

Um regresso à Premier League que João Félix ambicionava, depois da primeira experiência no Chelsea na época anterior. «Sempre disse aos meus amigos que tinha a certeza que um dia iria regressar à Premier League. Adorei o tempo que passei aqui, apesar do mau momento em que o Chelsea estava nessa altura. Adorei estar aqui no clube, gostei da liga, dos jogadores, do ambiente. Sempre disse que queria voltar e até aconteceu mais cedo do que estava à espera», prosseguiu.

Poderia ter sido uma oportunidade para João Félix relançar a carreira, mas, em Stamford Bridge, o jogador português deparou-se com a forte concorrência de Cole Palmer e, nos últimos três jogos somou apenas nove minutos. «Falei com o Enzo [Maresca] antes de assinar pelo Chelsea. Fiquei satisfeito com o que ele me disse, gostei da forma dele pensar o futebol, da forma como jogamos. Já sabia que a concorrência ia ser dura, mas estou aqui para trabalhar. Sei o que posso fazer, sei a forma como posso ajudar a equipa. Penso que é uma questão de tempo. Nunca me viram deixar de trabalhar e de perseguir os meus sonhos. Claro que estou aqui para jogar, é uma questão de tempo», referiu.

Sempre que foi chamado a jogar, João Félix revelou uma boa empatia com Christopher Nkunku em campo. «É um jogador de topo, todos conhecemos as suas qualidades. Sempre o vimos fazer coisas fantásticas quando ainda estava no Leipzig. Gosto de jogar com ele, pensamos o jogo de forma semelhante. Acho que el já sabe o que vou fazer ou eu sei o movimento que ele vai fazer, portanto, é fácil jogar com ele. Acho que nos ligamos muito bem», comentou.

João Félix, que faz 25 anos a 10 de novembro, é escorpião, um signo ligado à competitividade. «Penso que é a primeira vez que numa conferência de imprensa me falam do meu signo, é um pouco estranho, até porque não percebo muito disso [astrologia]. Mas penso que é um signo muito competitivo, eu sou, o meu pai também, o meu irmão também. Penso que é uma coisa de família. Como já disse antes, nunca me viram deixar de trabalhar para alcançar os meus sonhos. penso que é uma questão de tempo. Conheço o meu valor, confio mais em mim do que em qualquer outra pessoa. Um dia o meu tempo vai chegar», insistiu ainda.