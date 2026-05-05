O Chelsea atualizou esta terça-feira o estado médico de Jesse Derry, após a queda aparatosa que fez o jovem de 18 anos perder a consciência na estreia pelo clube londrino.

«O Chelsea confirma que Jesse Derry foi levado para o hospital por precaução na sequência da substituição ainda na primeira parte do jogo desta segunda-feira da Premier League frente ao Nottingham Forest» escreveu o clube inglês.

«Jesse está consciente, a falar e está a ser submetido a exames de precaução. Desejamos-lhe uma recuperação rápida e agradecemos à equipa médica pela rápida intervenção», acrescentou.

O avançado inglês caiu inanimado no relvado depois de um choque de cabeças com Zach Abbott que levou à saída de ambos os jogadores ainda na primeira parte do encontro.

O Nottingham acabou mesmo por vencer por 1-3 na visita ao terreno do Chelsea.