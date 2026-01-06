Enzo Maresca publicou uma sentida mensagem de despedida do Cheslea, dirigida aos adeptos, destacando que o seu apoio foi «crucial» para as conquistas, tanto na Liga Conferência, como, no verão passado, no Mundial de Clubes que decorreu nos Estados Unidos.

«A minha jornada com o Chelsea começou nas fases preliminares da Liga Conferência. Saio com a paz interior de saber que deixo um clube tão prestigiado como o Chelsea onde ele merece estar», começa por salientar o treinador italiano.

O treinador deixa o Chelsea no quinto lugar da Premier League, com 31 pontos, já a dezassete do líder Arsenal, depois de um forte investimento do cube de Stamford Bridge, mas não sai propriamente de mãos a abanar.

«Quero agradecer a todos os adeptos do Chelsea pelo apoio nos últimos 18 meses. Apoio que foi crucial para a conquista da vaga na Liga dos Campeões, na vitória na Liga Conferência e na conquista do Mundial de Clubes. Vitórias que guardarei para sempre no meu coração!», destaca ainda Maresca.

A fechar a mensagem, o técnico italiano dirigiu-se ainda aos jogadores. «Um agradecimento especial a todos os jogadores que me acompanharam nesta jornada maravilhosa. Desejo a todos que compartilharam cada momento comigo muito sucesso nesta segunda metade da temporada e no futuro. Obrigado, Chelsea, da minha parte e da minha família», refere ainda.