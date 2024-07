O Chelsea anunciou esta segunda-feira a contratação de Caleb Wiley, jovem de 19 anos que chega proveniente do Atlanda United, da MLS.

O lateral-esquerdo, informam os blues em comunicado, assinou um contrato válido por seis anos, com mais um de opção.

Internacional A pelos Estados Unidos, Wiley vai representar a seleção norte-americana nos Jogos Olímpicos de Paris. Em 2024, fez um golo e três assistências em 23 jogos pelo Atlanta United.

