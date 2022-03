Apesar da situação delicada que o Chelsea vive, muito por culpa das sanções aplicadas pelo governo britânico a Roman Abramovich, os adeptos continuam a demonstrar apoio ao ainda dono do clube.

No jogo frente ao Newcastle, estão algumas tarjas nas bancadas de Stamford Bridge com o nome do oligarca russo, sancionado devido à ligação que tem com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, que está a ordenar a invasão à Ucrânia.

Numa dessas tarjas, com as coras da bandeira da Rússia, aparece a cara de Abramovich e a inscrição «O império de Roman».

Recorde-se, de resto, que os adeptos do Chelsea têm cantado por Abramovich.