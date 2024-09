João Félix diz que tem o «melhor penteado» do plantel do Chelsea e considera que Pedro Neto é o que tem «pior gosto musical» na equipa de Stamford Bridge.

O internacional português respondeu a uma série de perguntas rápidas, promovidas pela Sky Sports, à margem do lançamento da nova equipa do Chelsea do FIFA25 da EA Sports e, tal como já tinha dito no Barcelona, num exercício semelhante, considera que tem o «melhor penteado do plantel».

O médio elegeu ainda Mudryk como o «mais rápido» do plantel comandado por Enzo Maresca, Roméo Lavia como mais bem vestido e Marco Cucurella como o «mais engraçado».

João Félix escolheu ainda o ex-benfiquista Enzo Fernández como o jogador com melhor aptidão para «vir a dar treinador» e só hesitou na escolha do «jogador preferido do treinador», acabando por apontar, depois de sorrir, o nome de Moisés Caicedo.

Quanto aos companheiros portugueses, João Félix elege Renato Veiga como o «mais trabalhador» e aponta o nome de Pedro Neto para destacar o jogador do Chelsea com «pior gosto musical».

Ora veja: