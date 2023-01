O treinador do Chelsea, Graham Potter, falou esta quarta-feira sobre a contratação de João Félix, por empréstimo do Atlético de Madrid.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Fulham, o técnico de 47 anos elogiou o internacional português e deixou em aberto a possibilidade de o utilizar já no jogo ante a equipa de Marco Silva.

«É um jogador de qualidade, vai fazer a diferença no último terço e estou ansioso por trabalhar com ele. Ainda é jovem, mas já tem muita experiência e vem dar-nos um pouco de ânimo», começou por dizer, citado pela BBC.

«Há algum tempo que sei que talvez conseguíssemos chegar a acordo com o Atlético, mas talvez as lesões mais recentes que tivemos no plantel tenham acelerado o processo. É bom consegui-lo e ele já treinou connosco hoje [quarta-feira], o que é positivo para nós. Ainda estamos à espera da confirmação para ver se pode jogar amanhã», continuou.

Mais à frente, Potter frisou, no entanto, que Félix não vai resolver os problemas do atual décimo classificado da Premier League: «Temos de organizar a equipa, e não é um jogador que vai resolver os problemas. Temos de atacar melhor e aproveitar as nossas oportunidades. Mas ele é um jogador de topo, sabemos que tem talento, não há quaisquer dúvidas sobre isso.»

«Do ponto de vista físico, sabemos que tem jogado, que está em forma. Claro que há sempre dúvidas quando há uma mudança de país, mas é um jogador confiante que pode impor o seu jogo. Ele complementa muito bem o que temos, e acho que terá um papel importante na equipa», concluiu.