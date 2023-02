O Chelsea continua num mau momento e somou este sábado o terceiro empate consecutivo, não indo além da igualdade a uma bola no dérbi londrino com o West Ham, na 20.ª jornada do campeonato inglês.

Os blues entraram a mandar no reduto dos hammers, mas caíram de rendimento ainda antes do intervalo e voltaram a demonstrar que têm pouca definição no seu estilo de jogo, dadas as ausências com que Graham Potter tem de lidar, bem como os vários reforços.

Entre eles, destacam-se João Félix e Enzo Fernández. O avançado foi titular no regresso após cumprir três partidas de castigo e o médio também começou de início, à semelhança do jogo de estreia.

Logo aos 10 minutos, o internacional português teve um golo anulado. Após um passe de Reece James, ficou na cara de Fabianski, picou a bola e num segundo momento colocou-a no fundo das redes, mas estava em posição irregular.

Contudo, pouco depois Félix abriu a contagem (16m). Enzo Fernández recebeu na esquina da área, levantou a cabeça e fez um passe picado para a desmarcação do atacante luso, que só teve de encostar para o primeiro golo com a camisola dos ingleses.

O avançado cedido pelo Atlético de Madrid teve muita liberdade de movimentos e foi mesmo o principal responsável pelo domínio do Chelsea até perto da meia hora de jogo, quando o West Ham empatou.

Na sequência de um cruzamento, Emerson Palmieri ficou esquecido ao segundo poste e marcou à antiga equipa, aos 28 minutos.

A partir de então, o West Ham igualou forças e travou o ímpeto ofensivo do rival de Londres. A oito minutos dos 90, os hammers até poderiam ter arrancado os três pontos, mas Tomas Soucek teve um golo anulado por fora de jogo de Declan Rice no começo da jogada.

Com este empate, o Chelsea segue na nona posição do campeonato inglês, com 31 pontos, e corre o risco de ser ultrapassado pelo Liverpool, que tem menos dois e recebe o Everton na próxima segunda-feira.

Já o West Ham, procura distanciar-se dos lugares de despromoção e é 15.º classificado, com 20 pontos.