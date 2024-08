João Félix é reforço do Chelsea.

Termina assim uma das mais longas novelas do defeso. O internacional português regressa, assim, a Stamford Bridge, onde já tinha jogado há dois anos por empréstimo, mas agora chega a título definitivo e com novas aspirações.

Nas primeiras palavras depois de assinar o acordo, o jogador português garante que o melhor está ainda para vir.

Depois dos sucessivos empréstimos ao Chelsea e ao Barcelona, João Félix encara este novo contrato com a possibilidade de, finalmente, poder criar raízes num clube. «É uma oportunidade para encontrar uma casa. Depois de dois empréstimos, Chelsea e Barça, precisava de fixar-me num clube. Não havia local melhor do que o Chelsea. É um local perfeito para eu brilhar», destacou o jogador formado no Benfica nas primeiras declarações divulgadas agora pelo Chelsea.

O talentoso médio estava integrado na pré-temporada do Atlético Madrid e esta solução é, na ótica do jogador, perfeita. «Foi um bocadinho de muitas coisas que me fizeram regressar: o projeto, o clube, o campeonato, os adeptos e o tempo que passei aqui e que adorei. Senti-me mesmo bem quando estive aqui, apesar dos resultados que tivemos. Estou mesmo feliz por voltar», referiu.

João Félix já tem experiência de Premier League, mas anuncia que vai regressar um jogador diferente, mais evoluído. «Cresci como jogador em vários sentidos: a perceção do jogo, e os espaços onde a bola pode chegar facilmente, onde posso provocar mais impacto. Tento perceber isso pelos vídeos que vejo de mim próprio nos jogos. Mudei um pouco desde a última vez que cá estive. Já tenho 24 anos, terei 25 em novembro. Sinto-me mais crescido como jogador. Sinto-me mais preparado para a Premier League», destacou.

Um jogador mais crescido que tem ainda muito para dar. «Sinto que os meus melhores anos ainda estão à minha frente. Não tenho dúvidas sobre isso. Os melhores anos ainda estão para vir. Esta vai ser uma época boa porque agora estou de forma permanente e posso sentir-me em casa», destacou.

João Félix esteve a ver o embate do Chelsea com o Manchester City, relativo à ronda inaugural da Premier League, e, apesar da derrota dos Blues, gostou do que viu. «Quero apenas dar o meu melhor à equipa e ao clube; golos e assistências. Quero ajudar o clube a regressar ao topo do futebol. O Chelsea tem de estar lá em coma. Temos de fazer uma grande época e vou dar o meu melhor para ajudar», destacou ainda.

O Atlético Madrid também confirmou o acordo, o Chelsea fala num contrato de longa duração, mas nenhum dos clubes menciona os valores envolvidos. A imprensa espanhola fala numa transferência de 50 milhões de euros que pode chegar aos 60 milhões caso determinados objetivos sejam cumpridos.