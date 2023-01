A estreia de João Félix com a camisola do Chelsea estava a ser auspiciosa, até que uma entrada dura sobre Tete, aos 57 minutos, lhe valeu vermelho direto no encontro frente ao Fulham.

Emprestado pelo Atlético de Madrid, a margem de manobra do internacional português para mostrar serviço nos blues já não era muito e agora... é ainda menor.

Já o custo aos cofres do emblema londrino por rendimento aumentou, e de que maneira.

O castigo ainda não está confirmado, mas perante a falta duríssima do avançado formado no Benfica, é provável que o lance seja interpretado como «conduta violenta». Nestes casos, a Premier League costuma aplicar uma suspensão de três jogos.

Ora, significa isso que João Félix poderá só vir a jogar novamente pela formação de Stamford Bridge daqui a um mês, na deslocação ao terreno do West Ham, a 11 de fevereiro – falhará os jogos frente a Crystal Palace, Liverpool e Fulham.

Mas além disso, voltamos à ideia, o custo de Félix aos cofres do Chelsea aumenta substancialmente... por mês e por jogo.

As contas

Os valores não foram oficializados por nenhuma das partes, mas o Transfermarkt, site especializado em transferências, indica que os blues acordaram pagar 11 milhões de euros ao Atlético por seis meses de empréstimo.

Significa isto que Félix ia custar cerca de 1,8 milhões de euros por mês, mas assumindo que o jovem de 23 anos só volta a jogar em fevereiro, esse valor sobe para 2,2 milhões por mês, ou seja, mais 400 mil euros. A isto, claro, há que adicionar também os encargos com o salário do jogador, até agora desconhecidos.

Se quisermos ir mais além, podemos constatar que na Premier League, e novamente com base no valor de 11 milhões de euros, João Félix ia custar ao Chelsea cerca de 550 mil euros por jornada. Agora, se confirmada a suspensão de três jogos, esse custo aumenta para cerca de 650 mil euros por jogo, mais 100 mil euros.