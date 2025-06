Liam Delap é reforço do Chelsea, oficializou o emblema de Londres esta quarta-feira através das redes sociais.

O avançado de 22 anos já era dado como certo nos «blues». Entre outros clubes, Manchester United, de Ruben Amorim, era também um dos interessados, tendo o jogador optado pelo Chelsea.

Na temporada 2024/25, o atleta formado pelo Manchester City representou o Ipswich Town, onde anotou 12 golos e fez duas assistências em 40 jogos. Apesar de uma boa época individual do avançado inglês, o Ipswich terminou a Premier League no 19.º lugar, tendo descido ao segundo escalão do futebol inglês.