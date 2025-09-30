Enzo Maresca, treinador do Chelsea, na flash interview da Sport TV após o triunfo por 1-0 frente ao Benfica, para a Liga dos Campeões:

Jogo difícil

«Foi um jogo muito difícil. Estivemos muito melhor na primeira parte, em comparação com a segunda. Controlámos, marcámos um golo e podíamos ter marcado mais sem termos consentido nada. Na segunda parte, por vários motivos, baixámos um pouco, mas soubemos sofrer para ganhar um jogo importante para nós».

Segunda parte complicada

«Era importante ganhar hoje, por vários motivos. Temos sete ou oito jogadores lesionados, alguns estão a jogar os minutos todos também com problemas. O facto de termos baixado na segunda parte é também consequência desse fator».

Golo surge num bom momento do Benfica

«Na primeira parte, só permitimos algumas transições. Controlámos o jogo bem. Marcámos num momento em que a equipa o estava a merecer. Na segunda parte, o Benfica esteve melhor, mas o que era importante, hoje, era ganhar».

Conversa com José Mourinho

«Apenas nos cumprimentámos antes do jogo. Ele agradeceu-me as palavras que disse sobre ele na conferência de imprensa de ontem, e eu disse-lhe que ele as merece a todas, por tudo o que fez e continua a fazer no futebol. Foi um privilégio poder defrontá-lo».

