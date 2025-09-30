Pedro Neto, internacional português do Chelsea, em declarações à DAZN após o triunfo dos londrinos por 1-0 frente ao Benfica para a Liga dos Campeões:

Jogo difícil

«[Benfica] É uma equipa complicada de defrontar. Tivemos de trabalhar muito, hoje. Acho que fizemos um bom trabalho. Aprendemos muito depois do primeiro jogo [derrota em Munique]».

Cruzamento no lance do golo

«Tento sempre evoluir e fazer o melhor pela equipa. Hoje trabalhámos muito e estamos muito felizes».

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?