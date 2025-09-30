Chelsea
Há 47 min
Pedro Neto: «É complicado defrontar o Benfica, mas fizemos um bom trabalho»
Avançado português sente que o Chelsea aprendeu com a derrota em Munique, na primeira ronda da fase liga da Champions
RAS
Avançado português sente que o Chelsea aprendeu com a derrota em Munique, na primeira ronda da fase liga da Champions
RAS
Pedro Neto, internacional português do Chelsea, em declarações à DAZN após o triunfo dos londrinos por 1-0 frente ao Benfica para a Liga dos Campeões:
Jogo difícil
«[Benfica] É uma equipa complicada de defrontar. Tivemos de trabalhar muito, hoje. Acho que fizemos um bom trabalho. Aprendemos muito depois do primeiro jogo [derrota em Munique]».
Cruzamento no lance do golo
«Tento sempre evoluir e fazer o melhor pela equipa. Hoje trabalhámos muito e estamos muito felizes».
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS