O novo treinador do Chelsea, o alemão Thomas Tuchel, já tem experiência do que é eliminar o FC Porto das competições europeias. Em 2015/16, o alemão treinava o Borussia Dortmund e afastou a equipa portista dos 16avos de final da Liga Europa com duas vitórias na eliminatória.

A 18 de fevereiro de 2016, em Dortmund, o Borussia venceu por 2-0, com golos de Lukasz Piszczek e Marco Reus. Uma semana depois, a 25 de fevereiro, no Estádio do Dragão, o Borussia voltou a ganhar, desta vez por 1-0, com um golo de Iker Casillas na própria baliza.

Nesta altura o FC Porto era treinado por José Peseiro e não eram anos felizes no Dragão. A equipa acabou a Liga em terceiro, perdeu a final da Liga Europa nos penáltis, foi eliminada na fase de grupos da Liga Europa e foi também eliminada na fase de grupos da Taça da Liga.

Desse FC Porto faziam parte Marcano, Sérgio Oliveira, Corona e Marega, que ainda estão no plantel portista. Para além disso, essa equipa ainda tinha nomes como Casillas, Helton, Alex Sandro, Ricardo Pereira, Martins Indi, Maxi Pereira, Maicon, Herrera, Danilo, Imbula, Ruben Neves, André Silva e Brahimi.