Treinador do Chelsea, Thomas Tuchel negou esta segunda-feira que o clube londrino tenha festejado quando saiu o FC Porto no sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Na conferência de imprensa prévia ao jogo da primeira mão com os dragões, o técnico alemão pediu humildade e lembrou a derrota recente com o West Bromwich.

«Vimos da Premier League, uma competição em que podemos perder por 5-2 frente ao 19.º classificado», começou por dizer, citado pela imprensa inglesa.

«Portanto, sabemos o quão humildes temos de ser em todos os jogos. Nos quartos de final da Liga dos Campeões, se desejares um adversário acabarás por te perder em ‘mind games’ malucos», continuou.

Tuchel lembra o histórico do FC Porto para justificar a sua ideia: «Tenho a sensação de que podemos eliminar o FC Porto, mas vai ser difícil. É uma equipa muito experiente nesta competição, campeã há muitos anos em Portugal. Isso cria uma certa mentalidade. Mas somos suficientemente fortes e acreditamos em nós.»

Depois, o timoneiro do clube londrino confirmou que Kepa e Rudiger tiveram uma pequena altercação num treino a seguir ao desaire com o WBA: «É natural que haja reação a um jogo como este. Devemos aceitar e ver como uma coisa boa. É claro que existem regras, mas as coisas estão resolvidas.»

«Não foi sério. Foi um pequeno incidente no treino em que as coisas aqueceram entre o Rudiger e o Kepa. Acalmámos a situação calmamente. Eles mostraram o quanto se respeitam mutuamente. A forma como eles lidaram com a situação foi impressionante. O ambiente ficou bom logo a seguir», atirou.