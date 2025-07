O Chelsea disputa os quartos de final do Mundial de Clubes na madrugada deste sábado. Todavia, os “Blues” poderão não contar com o avançado Pedro Neto, chocado com as mortes de Diogo Jota e André Silva. A garantia foi deixada pelo treinador do Chelsea, em conferência de imprensa.

«Demos a liberdade de escolher se quer jogar. Vamos apoiá-lo, independentemente da sua decisão. É um dia muito triste. É difícil encontrar palavras. Gostaria de enviar as minhas condolências, é uma grande tragédia. É uma tristeza muito grande», disse Enzo Maresca.

Pedro Neto, de 25 anos, partilhou balneário com Diogo Jota em 2019/20, nos Wolves. Além disso, coincidiram na Seleção Nacional. O extremo leva três golos em três jogos no Mundial de Clubes.

O Chelsea mede forças com o Palmeiras, na madrugada deste sábado (2h), em Filadélfia. O vencedor vai cruzar destinos com Al Hilal ou Fluminense.