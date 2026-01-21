VÍDEO: Chelsea e Newcastle vencem e apontam aos «oitavos» da Champions
Pedro Neto foi totalista nos «Blues» antes da visita ao Nápoles
De olho na qualificação direta para os “oitavos” da Champions, o Newcastle retomou o trilho das vitórias na receção ao PSV (3-0). Na noite desta quarta-feira – na sétima e penúltima jornada da fase liga – os “Magpies” esmagaram os neerlandeses, com golos dos avançados Wissa e Anthony Gordon, aos 8 e 30 minutos, respetivamente.
Na etapa complementar, o extremo Harvey Barnes aplicou o 3-0. Estavam decorridos 65 minutos.
O Newcastle saltou para o sétimo lugar, com 13 pontos, igualado com PSG (6.º), Chelsea, Barcelona, Sporting, Man City, Atlético de Madrid e Atalanta (13.º). Na quarta-feira (20h) há visita a Paris e ao campeão europeu.
Quanto ao PSV, caiu para o 22.º posto, com oito pontos. Segue-se a receção ao Bayern Munique (2.º), também na quarta-feira.
Também em Inglaterra, o Chelsea – emblema no qual Pedro Neto foi totalista – apenas se desfez do Pafos aos 78 minutos, graças ao golo do médio Caicedo. Nos cipriotas, o médio Pêpê foi titular, enquanto o avançado Domingos Quina saiu do banco aos 65m.
Assim, o Chelsea é oitavo classificado com 13 pontos, antes da visita ao Nápoles (25.º), na quarta-feira (20h). Nessa noite, o Pafos (30.º) recebe o Slavia Praga (34.º). A equipa cipriota continua a acreditar no play-off de acesso aos “oitavos”, uma vez que totaliza seis pontos, a dois desses lugares.