O Chelsea sofreu – e muito – para vencer na visita ao País de Gales e ao Wrexham, sexto classificado do Championship. Neste sábado, nos “oitavos” da Taça, os “Blues” dominaram de princípio a fim, mas estiveram por duas vezes em desvantagem e apenas completaram a reviravolta no prolongamento (4-2).

Nos visitantes, Pedro Neto foi titular, enquanto Dário Essugo foi a jogo aos 65 minutos, estreando-se na época.

Ainda que o avançado Smith tenha adiantado os anfitriões aos 18 minutos, a infelicidade do guarda-redes Okonkwo permitiu ao Chelsea restabelecer a igualdade aos 40 minutos.

Entre trocas, o defesa Doyle – que assistiu para o 1-0 – aplicou o segundo do Wrexham aos 78 minutos, na insistência após canto cobrado à esquerda. Na resposta, aos 82m, o ala Acheampong aproveitou a distração alheia para forçar novo empate.

Ainda que Pedro Neto tenha rematado à barra aos 88 minutos, a reviravolta apenas foi desfeita no prolongamento. Estavam decorridos 96 minutos quando Pedro Neto e Dário Essugo combinaram pela direita, com o ex-Sporting a cruzar para o desvio certeiro de Garnacho.

No último suspiro, o Wrexham até fez o 3-3 na sequência de um canto cobrado à direita, aos 116 minutos, mas o VAR desvendou um fora de jogo. A fechar, aos 120+5m, o avançado João Pedro decidiu a eliminatória (4-2).

Assim, o Chelsea – que não conquista a Taça desde 2018 – junta-se a Arsenal e Liverpool nos “quartos”. Por agora, os “Blues” apontam à visita ao PSG, na quarta-feira (20h), na primeira mão dos “oitavos” da Champions.