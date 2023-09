É mais um sinal da instabilidade que se vive em Stamford Bridge, a par do mau desempenho desportivo: Claude Makélélé deixou o cargo de mentor técnico dos jovens jogadores da equipa principal do Chelsea. A informação é adiantada pelo jornal Daily Mail.

O antigo internacional francês, agora com 50 anos, deixou o clube londrino depois de chegar a um acordo com a direção.

Makélélé assumiu o papel de mentor técnico em agosto de 2019, depois de o seu antigo companheiro de equipa Frank Lampard ter sido nomeado treinador do clube pela primeira vez.

Enquanto jogador, passou cinco anos em Stamford Birdge. Alinhou em 221 jogos oficiais, marcando dois golos e fazendo três assistências.

Claude Makélélé trabalhou em vários clubes desde que se retirou, em 2011. Dirigiu o Bastia e o Eupen, e foi treinador-adjunto no Paris Saint-Germain e no Swansea City. Também fez parte da equipa de gestão do Mónaco.

No Chelsea, tinha o papel de trabalhar individualmente com os jogadores jovens e os emprestados. Mas o clube tem vindo a afastar pessoas da anterior direção, desde a chegada do americano Todd Boehly à presidência. O antigo internacional francês sai agora de Stamford.

É a segunda saída seguida da estrutura do Chelsea, já que ocorre pouco depois de Bruno Saltor ter terminado a ligação ao clube londrino.

Saltor, antigo lateral direito, era um dos treinadores-adjuntos no clube, tendo chegado com Graham Potter – de quem foi jogador no Brighton. Acabou por sair menos de quatro meses depois de o clube ter anunciado que ele iria trabalhar na equipa técnica de Mauricio Pochettino.

O jornal The Telegraph garante que o Chelsea, embora não tenha anunciado oficialmente a saída de Bruno Saltor, já lhe pagou o contrato na íntegra.