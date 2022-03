O Middlesbrough, adversário do Chelsea nos quartos de final da Taça de Inglaterra, considerou «bizarro» que os blues tenham pedido para jogar à porta fechada, por estarem impedidos de vender bilhetes.

«Soubemos do pedido do Chelsea em ter o jogo da Taça à porta fechada e consideramos que a sugestão não só é bizarra, como sem qualquer sentido», lê-se no comunicado do oitavo classificado do Championship.

«Todos os envolvidos sabem bem a razão pela qual o Chelsea foi sancionado e isso não tem nada a ver com o Middlesbrough», referiu ainda o Boro, aludindo às sanções aplicadas ao clube propriedade do russo Roman Abramovich.

O Middlesbrough refere ainda que os seus adeptos não podem ser penalizados e acrescenta que o Chelsea, ao evocar a questão da «integridade» como razão para que o jogo se realize sem público, é no mínimo «irónico», dado os motivos que estão na base das sanções, ou seja, a invasão da Rússia à Ucrânia.

O encontro entre as duas equipas está agendado para o próximo sábado.