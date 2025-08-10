O Chelsea terminou em beleza a pré-temporada. Em Stamford Bridge, os «blues», que contaram com Pedro Neto a titular e Dário Essugo a saltar do banco, golearam o Milan de Rafael Leão por 4-1. Destaque ainda para Luka Modrić, que saltou do banco para se estrear pelos «rossoneri».

O primeiro golo da tarde surgiu cedo e logo através de um auto-golo. Aos 5 minutos de jogo, Reece James bateu um livre direto e Abdrei Coubis acabou por marcar na própria baliza na tentativa de um corte.

O segundo golo teve participação portuguesa, com Pedro Neto a servir João Pedro que, de cabeça, apontou o 2-0 aos 8 minutos.

Na segunda metade Luka Modrić fez os primeiros minutos com a camisola do Milan, entrando aos 46 minutos. Já Enzo Maresca promoveu muitas alterações e, um dos recém entrados, dilatou a vantagem para três golos. Liam Delap, de grande penalidade, fez 3-0 (67m).

Fofana respondeu com o golo a favor do Milan aos 70 minutos. Dário Essugo entrou as 73 minutos, ainda a tempo de ver Delap a bisar na partida (90m), sentenciando a partida com o 4-1.

O Chelsea arranca a Premier League com uma receção ao Crystal Palace, que venceu este domingo a Supertaça inglesa. Já o Milan faz a estreia oficial em casa frente ao Bari, numa partida a contar para a Taça de Itália.