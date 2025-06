Sem surpresa, o Chelsea controlou e venceu os tunisinos do Espérance de Tunis, por 3-0, e agendou duelo com o Benfica nos “oitavos”. Na madrugada desta quarta-feira, em Filadélfia, os “Blues” acumularam mais posse (74 por cento) e mais remates (16-3).

Para a terceira e última jornada do Grupo D, Enzo Maresca manteve Enzo Fernández no “onze” e apostou em Dário Essugo aos 59 minutos. Por sua vez, Pedro Neto não saiu do banco.

Recorde o desenrolar desta partida.

Apesar do controlo, os golos apenas surgiram em cima do intervalo, aos 45+3 e 45+5 minutos, por Adarabioyo e Delap, respetivamente – ambos com assistência do capitão Enzo Fernández.

Entre trocas, o derradeiro golo foi apontado por Tyrique George aos 90+7 minutos.

Desta forma, o Chelsea encerrou o Grupo D na vice-liderança, com seis pontos, a um do Flamengo. Por sua vez, os tunisinos encerram a campanha no terceiro posto, com três pontos, dois de diferença sobre o Los Angeles FC.

No calendário do Chelsea segue-se o duelo com o Benfica – o que não acontece desde a final da Liga Europa, em 2013. Este jogo está agendado para a noite de sábado (21h), em Charlotte. O vencedor vai jogar contra Palmeiras ou Botafogo, na madrugada de 5 de julho.

A Figura: Enzo Fernández

Capitão e titular indiscutível, o argentino ex-Benfica aproxima-se da melhor versão. Ao cabo de 68 minutos, conseguiu duas assistências, 54 passes – em 59 tentados – dois “passes chave” e um desarme. A rondar o coração do campo, tende a fixar posição nas imediações da área adversária, convidando os colegas ao golo.

O Momento: fim da resistência tunisina, 45+3 minutos

O 1-0 aplicado pelo central Adarabioyo confirmou o domínio dos “Blues” e frustrou a organização defensiva contrária. Em suma, espelhou a tendência da partida e selou o apuramento para a fase a eliminar.

🛂 STAMPED & CLEARED.

These clubs are through to the Round of 16 — passport ready, dreams alive ✈️🔥



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUu4lJ | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/hTLXcLdgj8 — DAZN Football (@DAZNFootball) June 25, 2025

No outro jogo deste grupo, Los Angeles FC e Flamengo empataram a um golo. Já com o primeiro lugar assegurado, o “Mengão” desacelerou e viu-se em desvantagem aos 84 minutos, aquando do golo de Denis Bouanga. Na resposta, dois minutos volvidos, Wallace restabeleceu a igualdade.