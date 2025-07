Pedro Neto foi o porta-voz no último diário do Mundial de Clubes do Chelsea. Na véspera da final da competição, frente ao PSG, o avançado dos «Blues» não esqueceu o amigo, Diogo Jota.

«Quando entrar em campo no domingo, saibam que quero ganhar esta competição pelo Diogo Jota. Ele vai estar sempre comigo. Será sempre recordado. Os meus pensamentos continuam a estar com ele, com o seu irmão André Silva e com as suas famílias. É um momento muito difícil», começou por referir, citado pelos canais do clube.

Neto e Jota partilharam o balneário no Wolves, numa equipa recheada de portugueses. Rúben Neves, João Moutinho, Rúben Vinagre e Rui Patrício também vestiam a camisola laranja nessa época.

«O Diogo destacou-se imediatamente para mim quando cheguei a Inglaterra. Eu era muito jovem e estava a chegar a um novo país, e ele era um dos principais jogadores do Wolves. Mas ajudou-me muito, a mim e à minha família, e aprendi muito com ele sobre a vida e o futebol», partilhou Pedro Neto.

O internacional português deixou, ainda, rasgados elogios ao ex-colega. «Ele era um guerreiro, um tipo que estava sempre pronto a lutar por nós. No entanto, tinha um grande sorriso e a sua gargalhada... é uma das coisas que vou recordar para sempre», confessou.

Neto recordou o momento em que recebeu a notícia do falecimento. Como conta o extremo de 25 anos, não jogar frente ao Palmeiras, para os «quartos» da competição, não fazia sentido.

«Quando soube da notícia, falei com o treinador e todos me apoiaram muito. Tínhamos o jogo contra o Palmeiras e não fazia sentido eu não jogar. Com a personalidade que o Diogo tinha - outra coisa que vai ficar para sempre comigo - acho que ele ia querer que jogássemos», atirou.

A formação inglesa joga a segunda final da temporada, depois de vencer a Conference League. A consagração mundial pode estar perto, e Pedro Neto admite querer ganhar pelo amigo.

«Será a minha segunda final com o Chelsea, e podemos sagrar-nos campeões do mundo. É esse o objetivo. Tenho a sensação de que o Diogo ainda está a proteger todos os que lhe eram próximos. É por isso que quero ser um guerreiro para ele. Domingo não é diferente. Quero ganhar para o Diogo», concluiu.

O Chelsea enfrenta o PSG na final do Mundial de Clubes este domingo, com o apito inicial marcado para as 20 horas no MetLife Stadium.