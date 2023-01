O Chelsea anunciou neste domingo a contratação de Mykhailo Mudryk, extremo de 22 anos que representava o Shakhtar Donetsk.

De acordo com o clube ucraniano, o negócio envolve uma verba imediata de 70 milhões de euros, para além de 30 milhões de euros em variáveis.

Mykhailo Mudryk assina um contrato de oito temporadas e meia (!) com o Chelsea, ou seja, até ao verão de 2031.

«Estou feliz por assinar pelo Chelsea. Este é um grande clube, uma Liga fantástica e um projeto muito atrativo para mim, nesta fase da minha carreira. Estou entusiasmado por encontrar os meus novos companheiros de equipa e por trabalhar e aprender com Graham Potter», diz o extremo., que era igualmente alvo do interesse do Arsenal.