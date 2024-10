Pedro Neto foi um dos principais destaques na vitória do Chelsea sobre o Gent, por 4-2, depois de marcar um dos golos na primeira jornada da Liga Conferência.

Em declarações à DAZN, o internacional português referiu que ainda não está na melhor forma, mas continua a trabalhar para atingir esse objetivo.

«Ainda não estou na minha melhor forma. Quero chegar lá e estou a trabalhar muito para isso. Tive pouca pré-época e sempre disse que ia trabalhar muito para chegar ao meu melhor momento e ser um melhor jogador», começou por dizer.

Relativamente à mudança de clube e de cidade, agora em Londres ao serviço do Chelsea, Pedro Neto garante que está a aprender muito.

«Estão a ser muito bons, estou a aprender muito, estou a melhorar, já me sinto cada vez melhor, cada vez mais perto do meu nível. É sempre inacreditável marcar em frente destes adeptos, que tanto apoiam. Foi uma grande vitória», acrescentou.

O avançado falou sobre o novo cumprimento que tem com o compatriota Renato Veiga, ele que também marcou frente aos belgas do Gent.

«Já temos um (risos), o tuga não facilita nestas coisas. Como é óbvio, ficamos contentes uns pelos outros e a equipa está unida neste momento. Está bem e vai continuar unida. Temos de continuar a trabalhar para alcançar as coisas», partilhou.

Por fim, Pedro Neto revelou que espera ser convocado por Roberto Martínez para representar Portugal na dupla jornada da Liga das Nações: «Sem dúvida, para acabar com a cereja no topo do bolo».