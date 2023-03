O Chelsea está determinado a comprar um clube em Portugal e, segundo apurou o Maisfutebol, conta com Jorge Mendes para fazer essa pesquisa de mercado, e especialmente para intermediar as eventuais negociações.



Neste momento, o empresário e dono da Gestifute está no processo inicial de prospecção, tendo estudando com maior atenção, por exemplo, o Rio Ave e também o Moreirense. A ideia, entretanto, passa por analisar outras opções nas próximas semanas.



Ciente do desejo dos Blues de investir no futebol português, o Portimonense fez recentemente uma abordagem e colocou-se disponível para discutir um projeto em conjunto. Ao que tudo indica, porém, não houve interesse concreto por parte dos londrinos no clube algarvio.



Liderado agora pelo multimilionário norte-americano Todd Boehly, o Chelsea vê em Portugal o cenário perfeito para adaptar e explorar eventuais reforços para o futuro da equipa orientada por Graham Potter, além de pode fazer uma espécie de intercâmbio de jogadores pouco utilizados.



A relação entre Mendes e Boehly ganhou mais força nos bastidores depois das mediáticas transferências de João Félix e Enzo Fernández no último mercado de inverno. A saída do médio argentino para o Chelsea, por 121 milhões de euros, bem como o empréstimo do internacional português, foram conduzidas pelo agente.