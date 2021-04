Treinador do Chelsea, Thomas Tuchel não se quis atravessar sobre a criação da Superliga europeia, prova da qual os blues são um dos fundadores.

O técnico alemão referiu que quer jogar na competição «mais difícil» e que confia no clube para tomar as «decisões certas».

«Sei desde ontem [domingo], mas estou aqui para jogar na competição mais difícil, é por isso que estou aqui. Para jogar nas competições mais difíceis da Europa», começou por dizer, em conferência de imprensa.

«Faço parte deste clube e confio no clube para tomar as melhores decisões. Penso que é demasiado cedo para julgar tudo, e também não me cabe a mim fazer isso. A minha função é treinar e estar focado, temos um jogo para ganhar amanhã [terça-feira, frente ao Brighton]», acrescentou.

Tuchel admitiu depois que esta situação pode mexer com a cabeça dos jogadores: «Os jogadores, assim como eu, confiam no clube, somos empregados. O melhor é não nos envolvermos em questões políticas do desporto e nessa situação. Está acima de nós.»

«É um grande tema, toda a gente está a falar disso. Talvez seja impossível os jogadores não serem influenciados por isto, mas é demasiado cedo e ainda há muitas questões por responder. Espero que continuemos calmos e que os jogadores não se distraiam», disse.

Tuchel comentou ainda o despedimento de José Mourinho do Tottenham: «Fico sempre surpreendido quando isto acontece. Somos todos competidores e queremos todos ganhar, mas no final esperamos que os treinadores estejam num bom sítio para trabalhar. Por isso, quando uma situação destas acontece, nunca nos sentimos bem. Mas o meu trabalho não é comentar esta situação.»